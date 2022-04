Der viermalige deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Schritt in Richtung Rückkehr in die 2. Bundesliga gemacht. Die Roten Teufel gewannen am 32. Spieltag der 3. Liga gegen den MSV Duisburg mit 5:0 (1:0) und festigten den zweiten Aufstiegsrang mit 57 Punkten hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg (63).

Kaiserslautern strebt den Aufstieg an (Foto: SID)

Terrence Boyd (37./48./73.) mit seinem 11., 12. und 13. Saisontor sowie Marlon Ritter (59.) und Alexander Winkler (69.) trafen für die Pfälzer im Fritz-Walter-Stadion. Kolja Pusch (86.) zeichnete für das Ehrentor der Zebras verantwortlich.

Das drittplatzierte Team von Eintracht Braunschweig mühte sich im Niedersachsen-Duell gegen Aufsteiger und Abstiegskandidat TSV Havelse zu einem 3:2 (1:1) und profitierte sogar noch von zwei Eigentoren. Tobias Fölster (34.) hatten die Braunschweiger in Führung gebracht, doch Fynn-Luca Lakenmacher (44.) gelang der Ausgleich für den TSV. Fölster (64.) traf erneut ins eigene Netz zum 2:1 der Eintracht. Ilir Qela (90.) schoss das 2:2, Jan Hendrik Marx (90.+1) sicherte Braunschweig dann doch den Sieg.

Der 1. FC Saarbrücken holte im Verfolgerduell bei 1860 München ein 1:1 (0:0). Erik Tallig (74.) erzielte das Führungstor für die die Sechziger, Sebastian Jacob (90.+1) traf zum Ausgleich für die Saarländer, die mit 50 Zählern Vierter vor den Münchner Löwen (49 bleiben.

Der SC Verl setzte sich gegen den SC Freiburg II mit 3:1 (2:1) durch. Viktoria Köln unterlag Borussia Dortmund II mit 0:2 (0:1).

SID