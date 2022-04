Der ehemalige Fußball-Bundesligist Waldhof Mannheim hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz der 3. Liga verpasst. Die Kurpfälzer kamen am Sonntag beim FSV Zwickau über ein 1:1 (1:0) trotz Überzahl nicht hinaus. Adrien Lebeau (5.) brachte die Waldhöfer in Führung, doch Jesper Verlaat (67.) per Eigentor ließ die Gastgeber jubeln.

Waldhof Mannheim kam nicht über ein 1:1 hinaus (Foto: SID)

Zwickaus Steffen Nkansah sah wegen Handspiels (72.) die Rote Karte. Den daraus resultierenden Elfmeter von Joseph Boyamba (73.) parierte allerdings FSV-Keeper Johannes Brinkies.

Die Waldhöfer weisen 49 Zähler auf und rangieren nach dem 32. Spieltag hinter dem 1. FC Saarbrücken (50) und 1860 München (49) auf Position sechs.

SID