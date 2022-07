MagentaSport überträgt weiterhin die 3. Liga

Der Streamingdienst MagentaSport überträgt auch in dieser Saison wieder alle Spiele der 3. Fußball-Liga. Die Saison wird am Freitag (19.00 Uhr) mit dem Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem Ex-Bundesligisten MSV Duisburg eröffnet. Am ersten Spieltag kommt es außerdem zum Spitzenspiel zwischen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden und 1860 München (Samstag, 14.00).

Freitags startet die Übertragung bei MagentaSport in der Regel um 18.45 Uhr, der Samstag mit sechs Partien läuft ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel und in der Konferenz. Die beiden Sonntagsspiele sind ab 12.45 Uhr sowie ab 13.45 Uhr zu sehen. Der Spieltag wird montags ab 18.45 Uhr abgeschlossen.

