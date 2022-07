Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat am Sonntag trotz numerischer Überlegenheit nach einem Blitz-Platzverweis für Kimberly Ezekwem (SC Freiburg II) nach 35 Sekunden einen siegreichen Saisoneinstand in der 3. Fußball-Liga verpasst. So rasch war noch kein Spieler in Liga drei per Roter Karte vom Platz geflogen.

Kimberly Ezekwem sieht nach 35 Sekunden die Rote Karte

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Sachsen kamen bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Marvin Stefaniak (3.) brachte die Gäste in Führung, Alexander Sorge (50.) sorgte per Eigentor für den Ausgleich.

Die Breisgauer hatten schon in der ersten Minute Ezekwem nach einer Notbremse gegen Tim Danhof durch eine Rote Karte verloren und mussten in Unterzahl das weitere Spiel bestreiten.

© 2022 SID