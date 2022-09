Keine Tore in Meppen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Aufsteiger SV Elversberg belegt wieder den zweiten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga. Am Sonntag kamen die Saarländer allerdings nach vier Siegen in Folge über ein 0:0 beim SV Meppen nicht hinaus.

Die Elversberger zogen mit 16 Punkten am SC Freiburg II (ebenfalls 16 Zähler) vorbei. Die Tabellenführung hat 1860 München (19 Punkte) inne.

© 2022 SID