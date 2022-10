Die SGD zeigt Comeback-Qualitäten

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat am Sonntag in der 3. Fußball-Liga einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch ein 3:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Ahmet Arslan (53.), Paul Will (57.) und Claudio Kammerknecht (71.) trafen in einer furiosen zweiten Halbzeit zum Sieg.

Durch ein Eigentor von Michael Akoto (35.) und den Treffer von Robert Tesche (40.) waren die Niedersachsen in den ersten 45 Minuten scheinbar beruhigend in Führung gegangen. Die Dresdner schoben sich auf den vierten Platz mit 20 Punkten nach vorne, der VfL ist mit 13 Punkten Zwölfter.

In der Schlussphase gerieten die Gastgeber allerdings nochmals unter Druck, konnten allerdings mit Glück und Geschick die drei Zähler auf der Habenseite verbuchen.

