Der SV Elversberg gilt als klarer Aufstiegsfavorit

Überraschungsmannschaft SV Elversberg geht die Fortsetzung der 3. Fußball-Liga nach der Winterpause als klarer Aufstiegsfavorit an. Dies ist zumindest die Einschätzung des Sportwettenanbieters bwin. Ein Aufstieg der Saarländer ist mit einer Quote von 1,05 notiert, gelingt der Sprung in die 2. Bundesliga als Meister, gibt es das 1,30-Fache des Einsatzes zurück.

Am Samstag (14.00 Uhr/MagentaTV) steht für den souveränen Tabellenführer beim SV Wehen Wiesbaden das erste Spiel nach der Pause an. Aktuell liegt Elversberg nach 17 Spielen komfortable acht Punkte vor dem ersten Verfolger 1. FC Saarbrücken an der Spitze.

Hinter den Elversbergern erwartet bwin ein enges Rennen um den weiteren Aufstiegsrang. Der FC Ingolstadt (3,00) ist dabei leichter Favorit vor 1860 München, Saarbrücken und Wiesbaden, die jeweils mit Quote 3,30 geführt sind.

