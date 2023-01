Die Duisburger durften in Saarbrücken jubeln

Dämpfer für die doppelten Aufstiegsträume des Saarlands: Tabellenführer SV Elversberg und Verfolger 1. FC Saarbrücken sind mit Niederlagen ins neue Jahr in der 3. Fußball-Liga gestartet. Der SVE verlor das Spitzenspiel beim neuen Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Der FCS, 2005/06 als letzter Vertreter des Saarlandes in der 2. Bundesliga vertreten, unterlag am 18. Spieltag dem MSV Duisburg mit 2:3 (0:2).

Elversberg bleibt mit 41 Punkten dennoch souverän an der Spitze. Wehen Wiesbaden folgt dank des goldenen Tores von Thijmen Goppel (11.) mit 34 Zählern. Saarbrücken (33) kann am Sonntag noch vom FC Ingolstadt (31) vom dritten Platz verdrängt werden. Die Tore von Adriano Grimaldi (87.) und Kasim Rabihic (90.) kamen aus Sicht der Saarbrücker zu spät.

Im weiteren Verfolgerfeld patzte auch 1860 München durch das 1:3 (1:1) bei Waldhof Mannheim. Der VfL Osnabrück verkürzte durch das 3:1 (2:1) gegen Viktoria Köln den Rückstand auf die auf Rang acht platzierten Domstädter auf zwei Punkte. Rot-Weiss Essen und der Hallesche FC trennten sich 0:0.

Der SC Freiburg II bleibt durch das 1:1 (0:0) gegen den SC Verl Tabellenvierter, die Breisgauer sind als Zweitvertretung eines Klubs aus den Bundesligen aber ohnehin nicht aufstiegsberechtigt.

