Steffen verlängert bis 2026 im Saarland

Foto: SV Elversberg/SV Elversberg/SV Elversberg

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg hat seinen Erfolgstrainer Horst Steffen langfristig gebunden. Wie die Saarländer mitteilten, verlängerte der 53-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2026. Steffen hatte die SVE im vergangenen Jahr zur lang ersehnten Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geführt, in dieser Saison thront er mit seinem Team sensationell an der Spitze der 3. Fußball-Liga.

"Die Ereignisse im vergangenen Jahr sind für uns beeindruckend, aber nicht der alleinige Grund, weshalb wir mit Horst Steffen weiterarbeiten wollen", sagte Sportvorstand Ole Book. Steffen sei ein Trainer, "der zu unserem Verein passt, der die Werte verkörpert und der hier viel bewegen kann." Der Trainer selbst betonte seine "Verbundenheit" mit Elversberg und sieht ein Projekt, "das noch weiterwachsen kann."

Steffen hatte im Oktober 2018 das Traineramt an der Kaiserlinde übernommen und stand seitdem in 161 Pflichtspielen an der Seitenlinie.

