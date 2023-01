Fußball-Drittligist TSV 1860 München, seit wenigen Wochen neuer Klub von Ex- Austria Wien- und -ÖFB-Team-Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser, hat auf seinen sportlichen Negativtrend reagiert und sich von Trainer Michael Köllner getrennt. Das gab der Traditionsverein am Dienstag nach der Niederlage am Vorabend gegen Dynamo Dresden (1:2) bekannt. Für Köllner übernimmt der bisherige Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel interimsweise das Traineramt bei den Löwen.

Michael Köllner ist nicht mehr Trainer von 1860

"Trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt, und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein", begründete Günther Gorenzel den Schritt: "Wir sehen nicht nur unsere Saisonziele akut in Gefahr und sehen uns daher gezwungen zu handeln."

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Köllner hatte im November 2019 als Trainer bei den Löwen übernommen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Mannschaft zweimal in Folge Vierter geworden. Nach nur vier Punkten aus den letzten sieben Pflichtspielen steht 1860 aktuell auf dem sechsten Rang.

