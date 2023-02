SV Elversberg baut seine Tabellenführung aus

Die SV Elversberg hat das Prestigeduell in der 3. Fußball-Liga im Saarland-Derby beim 1. FC Saarbrücken klar für sich entschieden. Der Tabellenführer gewann beim FCS souverän mit 4:0 (3:0) und baute die Spitzenposition mit dem dritten Sieg in Folge aus. Denn der SV Wehen Wiesbaden kam gegen Viktoria Köln über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.

Elversberg hat 50 Punkte auf dem Konto, Wehen ist neun Zähler zurück Zweiter. Luca Schnellbacher (32./39.) und Nick Woltemade (45.+4, Foulelfmeter) machten gegen Ende der ersten Halbzeit mit einem Dreierschlag für die Gäste alles klar.

Saarbrücken hatte Tobias Jänicke wegen Handspiels (26.) per Roter Karte verloren, den Handelfmeter hatte Torwart Daniel Batz gegen Thore Jacobsen (28.) pariert. Elversberg-Keeper Nicolas Kristof hielt zudem einen Foulelfmeter von Julian Günther Schmidt (83.). Kevin Koffi (90.+2) erhöhte auf 4:0 für die Gäste.

In Wehen brachte Simon Stehle (46.) die Viktoria in Führung, doch Ivan Prtajin (72.) gelang noch der Ausgleich. Die Kölner Patrick Koronkiewicz und Lars Dietz sahen jeweils in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Mehr als souverän gewann Dynamo Dresden das Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 7:1 (3:0). Stefan Kutschke (9.), Christian Conteh (42.) und Ahmet Arslan (45.+1) sorgten in den ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Tom Zimmerschied (49.) gelang das 1:3 für den HFC, doch erneut Arslan (56.) und Conteh (57.) erhöhten auf 5:1 für die Gastgeber. Jannes Vollert (90.+1, Eigentor) und Arslan (90.+3) mit seinem dritten Tor stellten den Endstand her.

Der VfL Osnabrück gewann gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue 3:1 (1:1). Der FC Ingolstadt verlor überraschend 1:2 (0:2) gegen Borussia Dortmund II und kassierte die vierte Pleite nacheinander. Der FSV Zwickau und der SV Meppen trennten sich 1:1 (0:1).

Aufsteiger SpVgg Bayreuth hatte am Freitag im Abstiegskampf einen Rückschlag verdauen müssen. Die Franken verloren beim SC Freiburg II mit 0:2 (0:1).

