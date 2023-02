SV Elversberg feiert 17. Saisonsieg

Die SV Elversberg zieht in der 3. Fußball-Liga als Tabellenführer weiter einsam ihre Kreise. Am 22. Spieltag setzten sich die Saarländer mit 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger VfB Oldenburg durch. Nick Woltemade (8./17.) erzielte einen Doppelpack für die SVE, die ihren vierten Sieg in Folge feierte. Jannik Rochelt (54.) gelang der dritte Elversberger Treffer. Der Vorsprung auf den SC Freiburg II auf Platz zwei beträgt elf Punkte.

Die Breisgauer kamen zu einem 3:1 (1:1) beim Schlusslicht Hallescher FC. Der 1. FC Saarbrücken erzielte nach zwei Niederlagen ein schwer erkämpftes 2:1 (1:1) bei Borussia Dortmund II. Dynamo Dresden holte durch das 3:2 (2:1) beim SC Verl ebenfalls drei Punkte.

Jonas Nietfeld (28.) brachte den HFC mit 1:0 in Führung, Andi Hoti (35.) zeichnete für den Freiburger Ausgleichstreffer verantwortlich. Vincent Vermeij (55.) und Lars Kehl (72.) erzielten die weiteren Tore für die Breisgauer.

Niklas Dams (13.) schoss die zweite Mannschaft des BVB in Führung. Nachdem BVB-Keeper Marcel Lotka einen Handelfmeter von Julius Biada pariert hatte (37.), gelang Luca Kerber (45.+2) der Ausgleich für den FCS. Richard Neudecker (85.) sicherte die drei Punkte für den Ex-Bundesligisten.

In Verl gingen die Gastgeber durch Joel Grodowski (12.) in Führung, doch Ahmet Arslan (29.) und Dennis Borkowski (41.) sorgten zunächst für die Wende zugunsten der Sachsen. Maximilian Wolfram (68.) markierte das 2:2, doch Jakob Lemmer (90.) machte den Erfolg von Dynamo perfekt.

Der MSV Duisburg gewann 4:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau, während der SV Meppen gegen 1860 München 2:1 (1:1) gewann.

Waldhof Mannheim hatte am Freitag im Aufstiegsrennen gepatzt. Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor das Team von Trainer Christian Neidhart beim Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue 1:2 (0:2).

