Tabellenführer SV Elversberg hat in der 3. Fußball-Liga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau gewannen die Saarländer am Samstag 2:0 (0:0). Valdrin Mustafa (77./90.+6) erzielte die entscheidenden Tore für die SVE.

Zwickau hatte vor Spielbeginn Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Im Spiel gegen den Spitzenreiter wurden die Sachsen noch von Interimscoach Robin Lenk betreut, der Joe Enochs nach dessen Entlassung beerbt hatte.

Der VfL Osnabrück verpasste durch das 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth den achten Sieg in Folge und verspielte eine 2:0-Führung. Robert Tesche (10.) erzielte das Führungstor für Osnabrück, Erik Engelhardt (50.) erhöhte auf 2:0. Christoph Fenninger (76.), Eroll Zejnullahu (86.) und Agyemang Diawusie (90.+3) schafften noch die Wende.

Der SC Freiburg II holte durch das 2:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg drei Punkte und ist Tabellenzweiter. Jonathan Schmid (10./49.) traf für die Breisgauer, die elf Punkte Rückstand aufweisen. Der bisherige Zweite, der SV Wehen Wiesbaden, hatte am Freitag 1:2 (0:1) gegen Erzgebirge Aue verloren.

Der 1. FC Saarbrücken verlor 3:4 (2:1) gegen den FC Ingolstadt. Die Schanzer waren durch ein Blitztor von Tobias Bech (1.) mit 1:0 in Führung gegangen. Luca Kerber (8.) und Julian Günther-Schmidt (10.) drehten die Partie allerdings noch in der Anfangsphase. Pascal Testroet (50.) erzielte das 2:2, ehe Kasim Rabihic (54.) wieder den FCS in Front schoss. Tobias Bech (68./80.) steuerte die weiteren Gäste-Tore bei.

Dynamo Dresden kam gegen Viktoria Köln über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Robin Meißner (12.) brachte die Rheinländer in Führung, Dennis Borkowski (45.) glich für den Zweitliga-Absteiger aus.

Waldhof Mannheim gewann gegen den SV Meppen 3:1 (2:1). Marvin Pourie (10., Foulelfmeter) schoss die Emsländer in Führung, doch Marten Winkler (23.) und Dominik Martinovic (31.) sorgten für das 2:1 der Kurpfälzer. Fridolin Wagner (90.+5) erzielte den Endstand.

