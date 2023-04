Arslan erzielt Treffer des Tages

Dynamo Dresden hat sich in der 3. Fußball-Liga im Verfolgerduell mit 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück durchgesetzt, womit sich die Sachsen an den Niedersachsen in der Tabelle vorbeischoben. Ahmet Arslan (52.) sicherte den Gästen vor 15.741 Fans im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke mit seinem Tor den Dreier.

Dynamo rangiert als Vierter mit 53 Punkten noch drei Zähler hinter dem SV Wehen Wiesbaden (56) auf Platz drei. Die Osnabrücker haben 51 Punkte auf dem Konto, für den VfL ging eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage zu Ende.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann der 1. FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim in einem weiteren Verfolgerduell mit 2:1 (0:1). Marten Winkler (22.) zeichnete für das Führungstor der Kurpfälzer verantwortlich, doch ein Doppelschlag durch Bjarne Thoelke (49.) und Lukas Boeder (53.) sorgte für die Wende im Spiel. Der FCS hat jetzt 52 Punkte auf dem Konto, für die Waldhöfer stehen 48 Zähler zu Buche.

