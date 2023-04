Trainer Maurizio Jacobacci (r.) bei der Unterschrift

Foto: TSV 1860/TSV 1860/TSV 1860

Der Schweizer Maurizio Jacobacci wird den Fußball-Drittligisten 1860 München auch in der kommenden Saison trainieren. Der 60-Jährige nahm ein entsprechendes Vertragsangebot der Löwen an. "Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 München arbeite", sagte Jacobacci.

Jacobacci hatte im Februar das Amt übernommen. Damals hatte er sich selbst beim deutschen Meister von 1966 beworben, "da eine Trainerstation bei einem deutschen Traditionsverein eine Herausforderung ist, die mich reizt", wie er damals sagte.

Der Coach besitzt neben der Schweizer auch die italienische Staatsbürgerschaft. Derzeit liegt 1860 in der Tabelle auf Rang neun.

© 2023 SID