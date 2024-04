Die Fans des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken können sich am Freitagabend ein ganz besonderes Andenken ihrer verrückten Pokal-Saison sichern. Der Verein verkauft 600 Stücke seines viel diskutierten und kritisierten Rasens für einen guten Zweck.

Saarbrücken verkauft Rasenstücke für 19,03 Euro

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

"In einer gemeinsamen Aktion" geben die Stadt Saarbrücken, Eigentümerin des Ludwigsparkstadions, und der Verein die "Stücke des legendären Rasens" an die Fans, "auf dem der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal den FC Bayern München mit 2:1 bezwungen hat", teilt der FCS mit. Das städtische Grünamt hatte sich die Stücke der Spielfläche gesichert. Der Außenseiter war in dieser Saison durch Siege gegen den Karlsruher SC, Rekordmeister München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach bis ins Halbfinale vorgestoßen und dort schließlich gegen den 1. FC Kaiserslautern ausgeschieden.

Die Stücke sind 40x20cm groß und sollen für den Preis von 19,03 Euro um 19:03 Uhr - der 1. FC Saarbrücken wurde 1903 gegründet - im Onlineshop erhältlich sein. Die Einnahmen sollen jeweils zur Hälfte in die Schulhof-Gestaltung einer nahegelegenen städtischen Schule sowie an eine vom FCS geförderte gemeinnützige Institution fließen.

Der Rasen des Bundesliga-Gründungsmitglieds sorgte in dieser DFB-Pokal-Saison für mächtig Aufsehen. Aufgrund starker Regenfälle und einer fehlenden Drainage musste unter anderem das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel gegen Mönchengladbach kurzfristig verschoben werden. Die Partie gegen den FC Bayern hatte ebenfalls auf der Kippe gestanden.

