Lübecks Trainer Jens Martens

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Der VfB Lübeck hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der 3. Liga und steht als Absteiger in die Regionalliga fest. Die Norddeutschen kamen am Freitag nur zu einem 0:0 bei Arminia Bielefeld und können in ihren verbleibenden drei Spielen nicht mehr den rettenden 16. Tabellenplatz erreichen. Diesen belegt Waldhof Mannheim mit zehn Punkten Vorsprung auf Lübeck.

Bielefeld vergab dagegen die Möglichkeit, sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren und hat derzeit ein Polster von sieben Punkten auf den Halleschen FC, der Abstiegsplatz 17 belegt. Leandro Putaro (44.) scheiterte mit einem Handelfmeter an Lübecks Torhüter Phillipp Klewin. Die Gäste beendeten das Spiel zu zehnt, weil Mirko Boland in der 59. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels sah.

