Antwerpen verlängert bei Waldhof

Nach dem Klassenerhalt setzt Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga weiter auf Cheftrainer Marco Antwerpen. Der auslaufende Vertrag des 52-Jährigen wurde verlängert, das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Antwerpen hatte den Posten Ende Januar übernommen und die Wende geschafft. Dem SV Waldhof war am vergangenen Samstag durch einen Sieg über den SV Sandhausen (4:2) bereits vor dem letzten Spieltag die Rettung gelungen.

"Schon bei den ersten Gesprächen im Januar haben wir gemerkt, wie sehr Marco für die Aufgabe hier in Mannheim brennt. In den vergangenen Monaten hat er diesen Eindruck bestätigt und alles aus der Mannschaft herausgeholt", sagte Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender der Mannheimer. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machte der SV Waldhof keine Angaben.

