Dominic Baumann köpfte den SVS zum Sieg

Foto: IMAGO / Fussball-News Saarland/IMAGO / Fussball-News Saarland/SID/IMAGO/Fabian Kleer

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Beim 1. FC Saarbrücken gewann der ehemalige Zweitligist mit 1:0 (0:0) und zog nach Punkten mit Spitzenreiter Dynamo Dresden (6 Punkte) gleich. Den goldenen Treffer erzielte Dominic Baumann in der 64. Minute per Kopf. Sein Team schiebt sich so auf den vierten Platz vor. Die Saarbrücker drückten zwar noch auf den Ausgleich, doch das letzte Glück fehlte. Mit drei Punkten liegen sie auf Rang zwölf, sie verpassten ihrerseits den Sprung in die Top Vier.

Unterdessen hat 1860 München einen Fehlstart hingelegt. Nach der Auftaktniederlage gegen Saarbrücken (0:1) verlor das Team von Trainer Argirios Giannikis auch bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart 1:3 (0:1). Für die Schwaben trafen Jarzinho Malanga (37.), Luan Simnica (53.) und Dominik Nothnagel (57.) - letzterer durch einen Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte.

Das erste Saisontor der Münchner von Fabian Schubert (83.) kam zu spät. Die Löwen finden sich nun auf dem vorletzten Platz wieder, Stuttgart rangiert als Aufsteiger auf Rang fünf.

Rot-Weiss Essen feierte bei Hannover 96 II den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski setzte sich 3:1 (1:1) durch.

© 2024 SID