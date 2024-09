Stefaniak (r.) traf zur Führung für Aue

Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga erstmals gepatzt und die Tabellenführung abgegeben. Nach vier Siegen zum Auftakt verlor das Team von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag trotz Führung mit 1:3 (1:0) gegen Arminia Bielefeld. Dynamo Dresden ist punktgleich mit Aue (beide 12) neuer Spitzenreiter aufgrund der höheren Zahl an geschossenen Toren.

Am Sonntagabend vergab Viktoria Köln die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze. Die Viktoria verlor bei Aufsteiger Alemannia Aachen 0:1 (0:1) und ist damit Sechster. Aachen rückt durch den Erfolg auf Platz acht vor. Auch Energie Cottbus gewann am Sonntag als Aufsteiger, mit dem 3:0 (1:0) kletterte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz vorerst aus dem Tabellenkeller.

Die Sachsen dominierten ihr Heimspiel im ersten Durchgang und gingen durch Marvin Stefaniak (27., Foulelfmeter) in Führung. Stefano Russo (55.), Mael Corboz (61.) und Marius Wörl (78.) drehten die Partie jedoch nach der Pause für die Arminia. Die weiter ungeschlagenen Bielefelder schoben sich durch den dritten Saisonsieg in die Spitzengruppe und rückten bis auf einen Punkt an Aue heran.

