Aufsteiger Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und sich in die Spitzengruppe geschoben. Die Lausitzer feierten durch das 4:1 (2:1) im Verfolgerduell mit dem 1. FC Saarbrücken bereits den vierten Sieg nacheinander. Timmy Thiele (17./44./80./87.) sorgte am Samstagnachmittag mit seinem Viererpack beinahe im Alleingang für den Erfolg.

Cottbus (15 Punkte) steht mit nur einem Zähler Rückstand auf Erzgebirge Aue auf dem vierten Platz. Aue hatte zuvor mit 0:2 (0:1) bei Viktoria Köln (15) verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Zur erweiterten Spitzengruppe zählt nach dem 2:1 (0:1) gegen das Schlusslicht VfL Osnabrück auch der SV Wehen Wiesbaden (14).

Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) könnte Dynamo Dresden im Heimspiel gegen Alemannia Aachen die Tabellenführung vom SV Sandhausen übernehmen.

