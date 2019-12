Verteilung der CL-Spiele: Chelsea-Bayern bei Sky, Hinspiele BVB-PSG und Spurs-RB bei DAZN

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 10:25

Die Schlagerspiele zwischen dem FC Chelsea und Bayern München im Achtelfinale der Champions League werden exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky (25. Februar und 18. März) ausgestrahlt. Der Streamingdienst DAZN kann dafür die Hinspielduelle zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain (18. Februar) sowie Tottenham Hotspur und RB Leipzig (19. Februar) exklusiv senden. Jetzt Fußballreise buchen!

Die Verteilung der CL-Spiele im TV ist geklärt

Die Rückspiele dieser beiden Vergleiche sind am 10. und 11. März bei Sky zu sehen. Auf diese Verteilung einigten sich beide Rechteinhaber. Sky bietet darüber hinaus an allen Spieltagen im Achtelfinale die Konferenz der Spiele an.

Sky wird außerdem unter anderem exklusiv die Spiele zwischen Real Madrid und Manchester City (26. Februar und 17. März) übertragen. Bei DAZN ist zudem unter anderem SSC Neapel - FC Barcelona (25. Februar und 18. März) zu sehen. Das Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem Titelverteidiger FC Liverpool läuft am 18. Februar bei Sky, das Rückspiel am 11. März bei DAZN. - Die Verteilung der Live-Übertragungen im Achtelfinale der Champions League:

HINSPIELE

18. Februar: Borussia Dortmund - Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN)

18. Februar: Atletico Madrid - FC Liverpool (21.00/Sky)

19. Februar: Atalanta Bergamo - FC Valencia (21.00/Sky)

19. Februar: Tottenham Hotspur - RB Leipzig (21.00/DAZN)

25. Februar: FC Chelsea - Bayern München (21.00/Sky)

25. Februar: SSC Neapel - FC Barcelona (21.00/DAZN)

26. Februar: Real Madrid - Manchester City (21.00/Sky)

26. Februar: Olympique Lyon - Juventus Turin (21.00/DAZN)

RÜCKSPIELE

10. März: RB Leipzig - Tottenham Hotspur (21.00/Sky)

10. März: FC Valencia - Atalanta Bergamo (21.00/DAZN)

11. März: Paris St. Germain - Borussia Dortmund (21.00/Sky)

11. März: FC Liverpool - Atletico Madrid (21.00/DAZN)

17. März: Manchester City - Real Madrid (21.00/Sky)

17. März: Juventus Turin - Olympique Lyon (21.00/DAZN)

18. März: Bayern München - FC Chelsea (21.00/Sky)

18. März: FC Barcelona - SSC Neapel (21.00/DAZN)

SID

