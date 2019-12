Champions League: Ab 2021/22 auf DAZN und Servus TV

Details Samstag, 21. Dezember 2019 12:45

Endlich wieder Champions League im Free TV! Der österreichische Privat-Sender Servus TV hat sich ab der Saison 2021/2022 die Rechte gemeinsam mit dem Streaming-Anbieter DAZN gesichert. Damit können wieder alle Fußballfans die Königsklasse, neben DAZN, auch im Free TV empfangen. Der Pay-TV-Sender Sky ging bei der Verteilung leer aus. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Servus TV darf sich pro Spieltag ein Spiel am Mittwoch aussuchen, das im Free-TV übertragen wird. Der Rest bleibt bei DAZN. Sollte 2021 wieder ein österreichischer Bundesliga-Vertreter in der Champions League stehen, so haben diese Spiele sicher Vorrang bei Servus TV.

Europa League

Die Europa League bleibt weiterhin bei DAZN. Bislang durfte Puls 4 ein Spiel live im Free TV übertragen. So wird auch künftig ein ausgewähltes Einzelspiel im Free-TV zu sehen sein. Auch hier bekam Servus TV den Zuschlag. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten