Champions League: So siehst du heute Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain live im TV, Stream und Ticker!

Details Dienstag, 18. Februar 2020 12:48

Endlich geht es wieder los! Die Champions League startet in das Jahr 2020 und das gleich mit einem richtige Kracher! Der BVB empfängt das Star-Ensemble aus Paris mit Ex-Trainer Thomas Tuchel. Der französische Meister gilt zwar als leichter Favorit, doch die Schwarz-Gelben aus dem Ruhrpott haben dem Gegner den Kampf angesagt und den eigenen Fans „Großes“ versprochen. Das Hinspiel im Signal-Iduna-Park wird um 21 Uhr angepfiffen. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Thomas Tuchel kehrt nach Dortmund zurück und wird wohl nicht mit Freudentränen und lautem Beifall empfangen werden. Zumindest ist die Vereinsführung des BVB nicht überschwänglich euphorisch. „Es kommt ja nicht Jürgen Klopp“, meinte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu dem Thema. Deshalb sind die Schwarz-Gelben wohl auch doppelt motiviert dem heutigen Gegner so richtig eins reinzuhauen. Die Franzosen stehen wie gewohnt in der heimischen Liga weit vor der Konkurrenz. Zuletzt gab es gegen den Tabellennachzügler Amiens beim spektakulären 4:4 allerdings nur einen Punkt.

Der BVB gilt in der Bundesliga als Tormschine. Großen Anteil daran hat auch Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland, der in Dortmund eingeschlagen hat wie eine Neutronenbombe und in den ersten Pflichtspielen gleich alles zerschossen hat. Dazu kommt auch noch ein in Topform spielender Jadon Sancho, den so ziemlich alle Großklubs in Europa jagen und gerne verpflichten möchten. Gegen Frankfurt hat sich zuletzt auch die Defensive stabilisiert, die in den Wochen zuvor etwas in die Kritik geraten war. Man darf sich also auf ein spektakuläres Achtelfinale mit hoffentlich vielen Toren freuen.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Borussia Dortmund 2.85 | Unentschieden 3.90 | Paris Saint Germain 2.30

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain in der Champions League: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

Paris Saint Germain: Navas - Meunier, Marquinhos, Silva, Bernat - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Icardi, Mbappe

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain in der Champions League: Wer ist der Schiedsrichter der Partie?

Der Spanier Antonio Mateu Lahoz wird als Schiedsrichter fungieren.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain im direkten Vergleich: Die Statistik

04.11.2010 Europa League, Gruppenphase 4. Spieltag

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

21.10.2010 Europa League, Gruppenphase 3. Spieltag

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1:1 (0:0)

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain: Champions League im Live-Ticker

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain: Champions League live auf DAZN

Wer das Einzelspiel Borussia Dortmund gegen PSG schauen möchte, braucht den Streaming-Anbieter DAZN.

Die Vorberichte zum Champions-League-Achtelfinale beginnen um 20.45 Uhr mit Moderator Alex Schlüter.

Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!