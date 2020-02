Werner zuversichtlich: "Können der Underdog sein, der die anderen überrascht"

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 09:30

Torjäger Timo Werner traut Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Außenseiterrolle in der Champions League viel zu. "Vielleicht können wir ja in diesem Jahr sogar der Underdog sein, der die anderen überrascht", sagte der Nationalspieler der FAZ vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei den Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Mit zwei super Spielen gegen Tottenham und ein bisschen Losglück können auch wir es ins Halbfinale schaffen, aber das ist jetzt noch sehr fern." Jetzt Fußballreise buchen!

Timo Werner traut seiner Mannschaft viel zu

In London stellt sich Werner auf eine Herausforderung ein. "Wir wissen zwar, dass sie sehr gute Einzelspieler haben, wie alle Topmannschaften in England. Und viele von uns haben auch schon gegen viele Spieler von Tottenham in den Nationalmannschaften gespielt", sagte Werner: "Aber wir wissen trotzdem nicht wirklich, wie es ist, gegen sie auf dem Platz zu stehen. Wir haben es am eigenen Leib noch nie erlebt."

Klar sei aber auch: "Wir hatten als Gruppenerster den Ausblick, auf einen Gruppenzweiten zu treffen. Wir fahren jetzt zwar nicht nach Tottenham und sagen: Wir müssen sie deshalb schlagen. Aber wir können mit einer richtig starken Leistung gegen Tottenham bestehen."

SID

