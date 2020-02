Champions League: So kannst du heute das Spiel Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig live im TV, Stream und Ticker sehen!

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 11:32

Die Leipziger stehen erstmals in einem Achtelfinale der Champions League. Der Gegner ist ausgerechnet der Finalist des letzten Jahres. Mit Jose Mourinho gegen Julian Nagelsmann kommt es auch auf der Trainerbank zu einem außergewöhnlichen Duell. „The Special One“ empfängt sozusagen „The Youngest One“. Die Spurs haben allerdings mit einigen Personalsorgen zu kämpfen. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Die Spurs aus London würden gerne ihre letzte Saison in der Champions League wiederholen. Da stand Tottenham eher überraschend im Finale und musste sich nur Jürgen Klopps FC Liverpool geschlagen geben. Diesmal wird es wohl nicht ganz so einfach gehen. Die „Bullen“ aus Leipzig sind gut in Form und in der heimischen Liga Bayern-Jäger Nummer eins. Sabitzer, Laimer & Co. wollen den ersten Auftritt in einer K.O.-Phase der Königsklasse natürlich auch positiv gestalten.

Nagelsmann muss allerdings auf Dayot Upamecano (gesperrt), Kevin Kampl (Sprunggelenksverletzung), Willi Orban und Ibrahima Konate (beide Knieprobleme) verzichten. Bei den Spurs ist die Personaldecke ebenso dünn. Tor-Maschine Harry Kane (Muskelverletzung) wird schon länger schmerzlich vermisst. Moussa Sissoko (Knieverletzung) und Juan Foyth (Leiste) werden ebenfalls fehlen. Dazu hat sich Heung-min Son im letzten Ligaspiel gegen Aston Villa den Arm gebrochen und wird ebenso nicht zur Verfügung stehen.

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig: Die voraussichtliche Aufstellung

Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Dier, Winks - Lucas, Alli, Bergwijn - Lamela

RB Leipzig: Gulasci - Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino - Sabitzer, Laimer, Olmo, Forsberg - Schick, Werner

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig: Wer ist heute Schiedsrichter?

Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Çakır wird die Partie heute Abend leiten.

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig: Champions League heute live im TV bei DAZN

DAZN bringt das Spiel exklusiv und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen um 20.45 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch. Kommentieren wird das Spiel Uli Hebel zusammen mit Ralph Gunesch.

