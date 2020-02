Champions League: So kannst du heute das Spiel SSC Napoli gegen FC Barcelona live im TV, Stream und Ticker sehen!

Details Dienstag, 25. Februar 2020 09:13

Lionel Messi ist zu Gast in Neapel, in der Stadt, in der Landsmann Diego Armando Maradona seine größten Erfolge feierte. Der Argentinier wird in der Champions League erstmals im San Paolo auflaufen. „Ich bin wirklich sehr aufgeregt“, meinte Messi vor dem Achtelfinal-Hinspiel. Schließlich wird Maradona in Neapel immer noch wie ein Gott verehrt. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

"Schon seit einer langen Zeit wollte ich in diesem Stadion spielen, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Jetzt kommt endlich die Gelegenheit und ich bin begierig darauf, diese Erfahrung zu machen. Ich bin sicher, dass es ein großartiges Erlebnis für mich sein wird", sagte Messi kürzlich in einem Interview. Nun will er aber mit dem FC Barcelona die Süditaliener aus dem Bewerb kicken. Bei der Generalprobe für das Hinspiel hat sich Messi jedenfalls schon mal warm geschossen und beim 5:0 gegen Eibar vier Treffer erzielt.

Auch Messis Landsmann Lorenzo Insigne schwärmt von Maradona und dem San Paolo. Doch für den Linksaußen sind die Spiele in Neapel Alltag. "Maradona steht immer an erster Stelle, so sieht man das hier bis heute. Aber nach ihm ist Messi für mich der beste Spieler der Welt", sagte der Napoli-Kapitän. Auch Napoli konnte sich mit einer gelungenen Generalprobe für den heutigen Hit Selbstvertrauen holen. Gegen Abstiegskandidat Brescia konnte man sich mit 2:1 durchsetzen und sich auf Tabellenplatz 6 verbessern.

Wer ist Schiedsrichter?

Das Spiel wird heute vom Deutschen Felix Brych geleitet. An den Linien wird er von seinen Landsleuten Mark Borsch und Stefan Lupp unterstützt.

Die Statistik

Freundschaftsspiele 2019:

SSC Napoli – FC Barcelona 0:4

FC Barcelona – SSC Napoli 2:1

SSC Napoli gegen FC Barcelona: Champions League heute im Live-Ticker

Ligaportal berichtet natürlich auch im Live-Ticker ab 21 Uhr. Den Ticker kannst du kostenlos aufrufen und bist so immer auf dem Laufenden.

SSC Napoli gegen FC Barcelona: Champions League live auf DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das Spiel exklusiv und in voller Länge ab 20:55 Uhr.

