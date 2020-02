Champions League: So siehst du heute das Spiel FC Chelsea gegen FC Bayern München live im TV, Stream und Ticker!

Details Dienstag, 25. Februar 2020 10:26

Viele Bayern-Fans werden sich noch mit Wehmut an das „Finale Dahoam“ zurück erinnern, als der FC Chelsea den Münchnern die Party crashte und am Ende den Titel in der Königsklasse für sich verbuchte. Nun kommt es im Hinspiel zu einer Neuauflage des Duells der Blues mit dem deutschen Rekordmeister. Die gute Nachricht für alle Bayern-Fans: Didier Drogba steht nicht mehr im Kader der Londoner. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Die Bayern haben sich die Tabellenführung in der Deutschen Bundesliga wieder erobert und stehen seit einigen Wochen wieder da, wo sie sich selbst am liebsten sehen – ganz oben. Doch in der Champions League wollte es seit 2013, als man sogar das Triple holte, nicht mehr so recht klappen. 2012 war Chelsea der Spielverderber beim „Finale Dahoam“ und bezwang die Bayern mit 5:4 im Elfmeterschießen. Die Münchner sind in diesem Duell der Favorit, doch Chelsea ist nicht gerade ein Wunschlos von Lewandowski & Co.

Einer der schon 2012 dabei war sitz heute auf der Trainerbank der Londoner. Frank Lampard will mit seinen Blues die Bayern nicht nur ärgern, sondern auch eliminieren. In der englischen Premier League hat Chelsea keine Chance mehr auf den Titel. Mit 35 Punkten Rückstand auf den FC Liverpool liegt man momentan auf Platz 4 und hat die erneute Qualifikation für die Champions League im Visier. Deshalb ist es für Chelsea auch ein ganz wichtiges Spiel. Vielleicht kann man eine Überraschung abliefern und im Sommer eventuell doch noch einen Titel feiern.

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Hernández, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman.

FC Chelsea: Kepa - Azipilicueta, Rüdiger, Christiansen - Emerson, Kovacic, Jorginho, Willian - Mount, Barkley - Abraham.

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Wer ist Schiedsrichter?

Das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München wird Schiedsrichter Clément Turpin aus Frankreich leiten.

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Champions League heute im Live-Ticker

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Champions League live auf Sky

Sky zeigt das Spiel FC Chelsea gegen FC Bayern München live und exklusiv im Pay-TV.

Genau wie im TV gibt es FC Chelsea gegen FC Bayern München bei Sky Go auch im Live-Stream zu sehen.