Champions League: So siehst du heute das Spiel Real Madrid gegen Manchester City live im TV, Stream und Ticker!

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 09:33

Es ist vielleicht das spannendste Duell im Achtelfinale der Champions League. Die beiden ehemaligen Kontrahenten von Real und Barca treffen sich heute ab 21 Uhr wieder. Pep Guardiola, einst Trainer bei Barcelona, ist zu Gast bei Zinedine Zidane, dem Head-Coach von Real Madrid. Sollte sich Real in diesem Duell durchsetzen, ist es wohl für längere Zeit das letzte Champions-League-Spiel der Cityzes, die von der UEFA für zwei Jahre aus allen europäischen Bewerben ausgeschlossen wurden. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Die Königlichen aus Madrid haben zuletzt die Tabellenführung in La Liga an Erzrivalen Barcelona abgeben müssen, nachdem sie gegen Levante mit 0:1 verloren haben. Nun kommt Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel nach Madrid, ehe es am Wochenende zum Clasico gegen den FC Barcelona kommt. Es sind also entscheidende tage für Zidanes Team, das erneut auf Superstar Eden Hazard verzichten muss. Der Belgier war erst aus einer sieben Monate andauernden Verletzungspause zurückgekehrt und hat sich gegen Levante erneut verletzt.

Auch bei den Skyblues aus Manchester lief es in den letzten Wochen nicht immer wie gewünscht. Den Titel in der Premier League hat man bereits abgehakt. Am Sonntag hat man zumindest die Chance sich im Carabao-Cup-Finale gegen Aston Villa Silberware zu sichern. Doch die Saison der Cityzens und ihrem Trainer Pep Guardiola wird definitiv an der Champions League gemessen und bewertet. Denn für die nächsten zwei Jahre wird man nicht im internationalen Geschäft tätig sein können. Für Sterling, De Bruyne & Co. ist es, wie auch für Gegner Real, eine richtungsweisende Partie.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Real Madrid 2.80 | Unentschieden 3.60 | Manchester City 2.45

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Real Madrid gegen Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Aguero, B.Silva

Real Madrid gegen Manchester City: Champions League im Liveticker

Real Madrid gegen Manchester City: Champions League live auf Sky und Sky Go

Das Duell läuft live nur auf Sky Sport im TV und im Stream von Sky Go. Online sehen Sie nur die Highlights des Spiels und zwar im Livestream von DAZN ab 23:30 Uhr.