Champions League: So kannst du heute das Spiel Olympique Lyon gegen Juventus Turin live im TV, Stream und Ticker sehen!

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 11:11

Juventus Turin zählt für viele Experten zu den großen Favoriten auf den Titel in der UEFA Champions League. Aus diesem Grund hat man auch sehr viel Geld für Cristiano Ronaldo ausgegeben. Im ersten Jahr scheiterte die „alte Dame“ noch am Überraschungsteam Ajax Amsterdam. Diesmal soll aber zumindest das Finale erreicht werden. Olympique Lyon ist nicht nur in diesem Duell krasser Außenseiter. Die Franzosen liegen auch in der heimischen Ligue 1 „nur“ auf Rang 8. Champions League und Europa League live aufDAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Juve will den Titel In der heimischen Serie A ist der Meistertitel eigentlich fix eingeplant, doch die Konkurrenten von Inter Mailand und Lazio Rom wollen das nicht so einfach stehen lassen und liefern der „alten Dame“ einen spannenden Dreikampf um den Scudetto. In der Champions League soll es nun auch endlich wieder klappen. Vor allem mit Cristiano Ronaldo und den in Hochform agierenden Paulo Dybala ist mit den Italienern auch heuer zu rechnen.

Olympique Lyon sollte daher kein wirklicher Stolperstein für Juventus werden. Dennoch ist immer Vorsicht geboten. Schon so mancher Außenseiter brachte Juve in den letzten Monaten in Schwierigkeiten. Die Franzosen, die in der Ligue 1 nur den 8. Rang einnehmen, bauen vor allem auf die beiden Angreifer Memphis Depay und Moussa Dembele. Auch der Trainer ist kein Unbekannter Rudi Garcia trainierte vor Lyon bereits Teams wie AS Roma oder Olympique Marseille.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Olympique Lyon 4.20 | Unentschieden 3.30 | Juventus Turin 2.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Olympique Lyon gegen Juventus Turin: Wer ist Schiedsrichter?

Als Schiedsrichter fungiert der Spanier Jesus Gil Manzan. Assistenten sind Diego Barbero Sevilla und Angel Nevado Rodriguez.

Olympique Lyon gegen Juventus Turin: Die möglichen Aufstellungen

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Andersen - Dubois, Cornet - Tousart, Thiago Mendes - Toko Ekambi, Terrier – Dembele

Juventus Turin: Szczesny - de Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur - Ramsey, Matuidi - Cuadrado, Cristiano Ronaldo - Dybala

Olympique Lyon gegen Juventus Turin: Champions League im Liveticker

Olympique Lyon gegen Juventus Turin: Champions League live auf DAZN

Vorberichte gibt es ab 20:45 Uhr mit Moderator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl. Anpfiff ist um 21 Uhr mit Kommentator Jan Platte.

Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!