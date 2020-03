Champions League: So siehst du heute das Spiel RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur live im TV, Stream und Ticker!

Details Dienstag, 10. März 2020 09:07

Die Leipziger Bullen konnten im Hinspiel in London knapp mit 1:0 gewinnen und sind somit auch der Favorit auf das Weiterkommen. Der Finalist des Vorjahres muss somit zumindest zwei Tore erzielen um sich noch für das Viertelfinale qualifizieren zu können. Zuletzt gab es gegen Burnley aber nur ein 1:1 und die Spurs rutschten somit auf Platz 8 der englischen Premier League ab. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Jose Mourinho hat es nicht leicht bei den Spurs aus London. Stürmer und Torgaranten wie Harry Kane oder Heung-min Son stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Auch in der Liga jagt ein Stolper-Auftritt den nächsten und man läuft Gefahr sich für die kommende Saison gar nicht für einen Europa-Bewerb zu qualifizieren. In Leipzig droht nun auch das Aus in der Champions League, sollte man nicht eine große Überraschung abliefern.

RB Leipzig hat zwar in der Meisterschaft etwas an Boden auf die Bayern verloren, doch der erste Achtelfinal-Auftritt in der Königsklasse könnte ein erfolgreicher werden. Nach dem Hinspiel-Sieg in London würde den Sachsen sogar ein 0:0 reichen um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

RB Leipzig 1,55 | Unentschieden 4,40 | Tottenham Hotspur 5,55

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Champions League im Live-Ticker

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Champions League live auf Sky

Das Spiel RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv ab 20.55 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Champions League im Live-Stream bei Sky Go und Sky Ticket

Sind Sie Sky-Kunde und wollen Sie das Spiel Borussia Dortmund gegen PSG aber nicht im TV verfolgen, können Sie auch den Live-Stream von Sky Go oder via Sky Ticket aufrufen.

Dafür benötigen Sie jedoch ein gültiges Sky-Abonnement. Die Sendezeiten des Streams stimmen mit denen der Fernsehübertragung überein.