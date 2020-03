Gosens mit Bergamo erstmals im Viertelfinale - Ilicic mit Viererpack

Details Dienstag, 10. März 2020 23:00

Atalanta Bergamo hat dank Josip Ilicic den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Nach einem Viererpack des Slowenen gewann der italienische Champions-League-Debütant um den deutschen Mittelfeldspieler Robin Gosens das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Valencia 4:3 (2:1) und zog inmitten der Corona-Krise ins Viertelfinale ein. Bergamo hatte sich im Hinspiel 4:1 durchgesetzt. Jetzt Fußballreise buchen!

Ilicic (r.) erzielt vier Treffer gegen Valencia

Ilicic war mit seinen vier Treffern Mann des Abends (3./43./71./82.), darunter zwei Elfmeter. Gosens stand in der Startelf. Weil Bergamo in der Krisenregion Lombardei liegt, war die Partie die erste in der Königsklasse, für die ein Zuschauerausschluss beschlossen wurde.

Bergamos schon im Hinspiel erfolgreicher Torjäger Ilicic dämpfte gleich zu Beginn per Foulelfmeter die ohnehin geringen Hoffnungen der Spanier. Nach Valencias Ausgleich durch Kevin Gameiro (21.) verwandelte Ilicic kurz vor der Pause auch einen Handelfmeter zum 2:1. Gameiro (51.) und Ferran Torres (67.) brachten Valencia in Führung, ehe Ilicic das 3:3 und 4:3 gelang.

Völlig offen ist derzeit, wo Bergamo sein Viertelfinal-Heimspiel austragen wird. Wegen der Corona-Krise sind in Italien alle Mannschaftswettbewerbe mindestens bis zum 3. April ausgesetzt, auch die Serie A pausiert bis dahin. Die Hinspiele der Champions League sind für den 7./8. April angesetzt, die Rückspiele für den 14./15. April.

Bergamo hat sich in der italienischen Serie A unter Trainer Gian Piero Gasperini zu einer Spitzenmannschaft entwickelt, im vergangenen Jahr gelang als Tabellendritter der erstmalige Einzug in die Champions League. Am vergangenen Wochenende gewann Atalanta 7:2 (2:2) bei US Lecce und festigte damit Rang vier.

SID

