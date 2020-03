So siehst du heute das Champions-League-Spiel Paris Saint Germain gegen Borussia Dortmund live im TV, Stream und Ticker!

Details Mittwoch, 11. März 2020 11:33

Erling Haaland war der große Held im Hinspiel der Borussia aus Dortmund gegen die Star-Truppe von Paris Saint Germain. Der Norweger erzielte beide Treffer beim 2:1-Heimsieg des BVB. Nun müssen die Schwarz-Gelben nach Paris und den knappen Vorsprung verteidigen um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Es war die große Haaland-Party im Hinspiel zwischen dem BVB und PSG. Im Rückpiel wird das Stadion allerdings wegen des Coronavirus ohne Fans stattfinden müssen. „Eine komische Situation“, meinte auch Dortmund-Trainer Lucien Favre. „Ich konnte auch beiJuve gegen Inter nur zwei Minuten zuschauen, dann hatte ich keine Lust mehr“, so Favre weiters. Das Geisterspiel könnte sich allerdings für den BVB als Vorteil erweisen.

Das Star-Ensemble von PSG muss somit ohne Anhang ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen und bangt dazu noch um Star-Stürmer Kylian Mbappe. Der französische Weltmeister leidet unter einer Angina und verpasste das Abschlusstraining am Dienstag. "Wir versuchen, ihn spielfähig zu bekommen. Eine Entscheidung fällt erst am Mittwochabend", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel.

Champions League live: Paris Saint Germain gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker

Champions League live: Paris Saint Germain gegen Borussia Dortmund live auf Sky und Sky Go

Sky hat sich die Übertragung für das Rückspiel gesichert und zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport 2 & HD.

Im Studio berichten Moderator Sebastian Hellmann zusammen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer über das Rückspiel.

Sky bietet seinen Abonnenten über den Streaming-Dienst Sky Go auch einen Live-Stream an.