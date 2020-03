Bundesligist Borussia Dortmund muss in der kommenden Europacup-Saison zunächst auf Emre Can verzichten. Der Nationalspieler wurde nach seinem Platzverweis im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain (0:2) von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wegen "unsportlichen Verhaltens" für zwei Spiele gesperrt. Das gab die UEFA bekannt.

Emre Can sah im Rückspiel gegen Paris die Rote Karte

Can hatte bei dem Duell am 11. März nach einer Rangelei mit Superstar Neymar Rot gesehen (89.). Das 0:2 bedeutete für den BVB nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel das Aus in der Königsklasse. Aktuell ruht die Champions-League-Saison wegen der Corona-Pandemie.

SID