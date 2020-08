Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel vor der Verbreitung des Coronavirus in Europa steht Juventus Turin im heutigen Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon unter Zugzwang. Nur mit einem vollen Erfolg in der heimischen Arena können die Stars rund um Cristiano Ronaldo den Einzug ins Finalturnier in Lissabon fixieren. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Spielrhythmus könnte Vorteil für Juve sein

Während die nationale Meisterschaft in Italien unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu Ende gespielt werden konnte, wurde die Ligue 1 in Frankreich bereits Ende April abgebrochen. Damit kann Juventus Turin, das zum 36. Mal die Serie A gewinnen konnte, auf den womöglich entscheidenden Vorteil bauen, dass man im Rhythmus ist.

Das kann Olympique Lyon nicht behaupten, liegt das bis dato letzte Pflichtspiel der Franzosen doch schon mehrere Wochen zurück.

Hinspielergebnis

Olympique Lyon - Juventus Turin 1:0

Juventus Turin 1.45 | Unentschieden 4.50 | Lyon 7.25

Wie schließe ich eine Wette ab?

Juventus Turin gegen Olympique Lyon im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Juventus Turin gegen Olympique Lyon LIVE auf DAZN

Das Rückspiel zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon wird live und exklusiv auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen.

Ein Monatsabo bei DAZN kann man für 11,99 Euro abschließen. Das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro - damit würde man sich zwei Monatsbeiträge ersparen. Der erste Monat DAZN ist kostenlos. Jedes Jahr überträgt DAZN über 8000 Sport-Events von zahlreichen verschiedenen Sportarten im Livestream.

