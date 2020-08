Mit dem 1:1-Remis im Achtelfinal-Hinspiel hat sich der FC Barcelona eine kleine, aber feine Ausgangsposition für das heutige Rückspiel im Camp Nou verschafft. Im Hinspiel in Neapel hat Antoine Griezmann eine denkbar schlechte Ausgangslage mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 verhindert. Nun planen die Katalanen den Einzug in das Finalturnier, das in Lissabon stattfinden wird. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Beide Teams befinden sich aufgrund der Fortsetzung der nationalen Ligen voll im Spielrhythmus. Ein entscheidender Vorteil in diese Richtung ist also nicht auszumachen.

Bitter für die Neapolitaner könnte sich ein Fehlen von Lorenzo Insigne auswirken. Der 29-jährige Offensivspieler hat sich beim 3:1-Sieg über Lazio Rom verletzt und musste ausgewechselt werden. Ein Einsatz gegen den FC Barcelona ist sehr fraglich.

Hinspielergebnis

SSC Neapel - FC Barcelona 1:1

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

FC Barcelona 1.62 | Unentschieden 3.90 | SSC Napoli 5.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

FC Barcelona gegen SSC Neapel im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

FC Barcelona gegen SSC Neapel live auf DAZN

Das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und SSC Neapel wird live und exklusiv auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen.

Ein Monatsabo bei DAZN kann man für 11,99 Euro abschließen. Das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro - damit würde man sich zwei Monatsbeiträge ersparen. Der erste Monat DAZN ist kostenlos. Jedes Jahr überträgt DAZN über 8000 Sport-Events von zahlreichen verschiedenen Sportarten im Livestream.

Foto: SID