Der Streaming-Dienst DAZN zeigt bei der Fortsetzung der Europa League sämtliche Spiele live in voller Länge. Im Achtel- und Viertelfinale werden zudem Konferenzen angeboten. Die deutsche Bundesliga ist im Achtelfinale noch durch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt sowie den VfL Wolfsburg vertreten, ab dem Viertelfinale finden alle Partien in Nordrhein-Westfalen statt. RTL zeigt zudem einige ausgewählte Spiele im Free-TV.

DAZN zeigt die restlichen Spiele der Europa League

In der Champions League zeigt DAZN im Achtelfinale Juventus Turin gegen Olympique Lyon (Freitag) und Barcelona gegen Neapel (Samstag) live. DAZN und der weitere Rechteinhaber Sky übertragen jeweils ein Viertelfinale exklusiv, die beiden weiteren Partien sind sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Das gilt auch für die beiden Halbfinals und das Finale.

In der nächsten Saison ist DAZN in der Königsklasse Hauptrechteinhaber. Der Streaminganbieter zeigt mit Ausnahme eines von Amazon jeweils für die Dienstage ausgewählten Topspiels sämtliche Partien der Champions League live in voller Länge und in der Konferenz. Im Free-TV darf das ZDF neben DAZN die Endspiele 2022, 2023 und 2024 live übertragen.

SID