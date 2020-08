Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München macht in der ewigen Champions-League-Torjägerliste Jagd auf den Ex-Schalker Raul auf Rang drei. Lewandowski erhöhte durch seinen Doppelpack am Samstagabend gegen den FC Chelsea (4:1) sein Trefferkonto auf 66 und rangiert nur noch sechs Tore hinter dem Spanier Raul (72 Treffer), langjähriger Stürmer von Real Madrid.

Auf Platz vier der CL-Torschützen: Robert Lewandowski

Superstar Cristiano Ronaldo vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin hat seinen Vorsprung in der ewigen Torjägerliste durch einen Doppelpack am Freitag gegen Olympique Lyon auf 130 Tore ausgebaut. Sein großer Rivale Lionel Messi war beim 3:1 gegen die SSC Neapel am Samstag einmal erfolgreich und hat jetzt 115 Treffer in der Königsklasse zu Buche stehen. - Die erfolgreichsten Champions-League-Torschützen:

1. Cristiano Ronaldo 130 Tore *

2. Lionel Messi 115 Tore *

3. Raul 72

4. Robert Lewandowski 66 *

5. Karim Benzema 65 *

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

8. Zlatan Ibrahimovic 48 *

8. Andrej Schewtschenko 48

10. Filippo Inzaghi 46

(*) Spieler noch aktiv

SID