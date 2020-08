Der deutsche Fußballmeister Bayern München geht laut bwin am Freitag (21.00 Uhr/Sky) als Favorit in das Viertelfinalduell gegen den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi. Der FC Bayern wird mit einer Siegquote von 2,00 notiert, bei einem Weiterkommen der Katalanen zahlt der Sportwettenanbieter das 3,40-Fache des Einsatzes zurück.

Die Buchmacher sehen das Team von Hansi Flick vorne

Bereits am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) kämpft RB Leipzig um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Mit einer Quote von 2,95 erwartet bwin das Team von Julian Nagelsmann gegen Atletico Madrid (Quote 2,55) fast auf Augenhöhe.

Favorit beim Finalturnier in Lissabon ist Englands Ex-Meister Manchester City (3,30) mit Teammanager Pep Guardiola vor den Bayern (3,80), Paris St. Germain (6,50) und dem FC Barcelona (8,50). Die Leipziger werden mit einer Quote von 19,00 notiert.

SID