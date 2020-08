Bei deutscher Beteiligung überträgt das ZDF das Champions-League-Finale am 23. August live aus Lissabon. Wie der TV-Sender am Mittwoch mitteilte, habe man sich darauf mit der UEFA und den Rechtehaltern Sky und DAZN geeinigt. Chancen auf den Einzug haben noch Meister Bayern München und RB Leipzig, die beide im Viertelfinale stehen. RB spielt am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen Atletico Madrid, die Münchner treffen einen Tag später (21.00 Uhr/Sky) auf den FC Barcelona.

Mögliches Finale mit Bayern oder Leipzig live im ZDF

"Wir drücken Bayern und Leipzig die Daumen für das Finalturnier und freuen uns, wenn wir unseren Zuschauern hochklassigen Live-Fußball anbieten können. Ein deutsch-deutsches Finale wie 2013 wäre großartig", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Sollte das Finale ohne eine deutsche Mannschaft stattfinden, wird die Partie nicht im ZDF übertragen. Für diesen Fall konnte keine Einigung erzielt werden.

SID