Der FC Bayern München demütigt den FC Barcelona im Viertelfinale der Fußball-Champions-League mit 8:2 und zieht ins Halbfinale am Mittwoch gegen den Sieger der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon ein. Die spanische Presse trifft derweil ein vernichtendes Urteil über Barca.

Spanien

AS: "Historische Katastrophe für Barça. Eine monumentale Vorstellung des FC Bayern, die einer Dampfwalze glich und der Mannschaft von Setién in jeder Halbzeit vier Tore einschenkte. Sogar Coutinho erzielte einen Doppelpack. Barça lässt sich in der Hölle nieder."

Marca: "Eine beispiellose Demütigung für Barcelona."

El Pais: "Bayern demütigt Barcelona."

El Mundo: "Das peinlichste Barcelona der Geschichte scheitert in Lissabon."

Goal.es: "Das war kein Spiel, das war kaltblütiger Mord - Ein Mord, der absehbar und mit aller Härte der Welt unerbittlich war. Barca hat alles getan, um seinen Weltrekord für Jämmerlichkeit noch zu überbieten."

Deutschland

Bild: "Jahrhundert-Sieg. Bayern zerstört Barça mit acht Toren."

Süddeutsche Zeitung: "Bayern schießt acht Tore gegen Barcelona. Ja, acht."

Kicker: "8:2! Bayern demütigt Barça und steht hochverdient im Halbfinale."

FAZ: "Bayern nimmt Barça auseinander."

England

The Sun: "Messi und Co. werden gedemügt. Die brillanten Deutschen zerschmettern ein miserables Barça."

Daily Mirror: "Bayern trifft gegen Barça achtmal. Die schlimmste Niederlage aller Zeiten für die Spanier. Sogar Coutinho trifft doppelt.

Daily Mail: "Der peinliche Abschied von Quique Setiéns Männer aus der Champions League. Der deutsche Meister wütet in Lissabon."

The Guardian: "Brillante Bayern zerstören düsteres Barça. Die Deutschen fügen Barcelona eine historische und demütigende Niederlage in der Champions League zu."

The Telegraph: "Barcelona erreicht den Tiefpunkt, als Bayern sie mit acht Toren demütigt."

Italien

Gazetta dello Sport: "Eine historische Blamage für Barça. Bayern gewinnt 8:2 und fliegt ins Halbfinale."

Corriere dello Sport: "Unglaubliche Bayern: Acht Tore gegen Barça! Flicks Team geht auf Messi und seine Gefährten los."

Corriere della Sera: "Barcelona gedemütigt - Bayern im Halbfinale. Was wird Messi jetzt tun?"





Frankreich

L'Équipe: "Eine historische Lektion. Bayern demütigt Barça und erreicht das Halbfinale. Beeindruckend und rücksichtslos hat der FC Bayern den FC Barcelona am Freitagabend im Estádio da Luz komplett auseinandergeschossen (8:2). Die Deutschen klettern in die Runde der letzten Vier und warten nun im Halbfinale auf Olympique Lyon oder Manchester City. Was für ein Gemetzel!





Schweiz

Blick: "Riesen-Debakel für Messi und Co.. Bayern zerstört Barça auf dem Weg ins Halbfinale."