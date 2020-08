Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat vor dem Finale der Champions League gegen Paris St. Germain taktische Veränderungen in der Verteidigung angekündigt. "Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren", sagte Flick nach dem Halbfinale gegen Olympique Lyon (3:0) bei Sky.

Flick steht mit Bayern im Champions-League-Finale

Auf den deutschen Rekordmeister wartet im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Lissabon das Starensemble von PSG, allen voran mit dem sprintstarken französischen Weltmeister Kylian Mbappe und dem Brasilianer Neymar in der Offensive. "Wir spielen natürlich ein Spiel, mit dem wir immer hohes Risiko gehen durch das, dass wir so hoch stehen", sagte Innenverteidiger David Alaba.

Lyon schaffte es am Mittwochabend mehrmals, die Münchner Defensive zu überlaufen. "Wir haben die Räume hinter der Abwehr nicht so gut verteidigt", sagte Flick, dem das "hohe Risiko" bewusst ist. "Man kann nicht immer jeden Ball verteidigen. Wir werden uns das heutige Spiel ansehen und das analysieren", ergänzte Alaba.

Außerdem störten Flick die "leichtfertigen Ballverluste", die seine Elf gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel abstellen müsse.

SID