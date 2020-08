Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als leichter Favorit in das Finale der Champions League gegen Paris St. Germain. Die Quote bei Sportwettenanbieter bwin auf einen Sieg der Bayern am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) liegt bei 2,00. Sollte Thomas Tuchel mit seinem Starensemble aus Paris gewinnen, zahlt bwin das 3,30-Fache des Einsatzes zurück.

Sportwetten: Bayern leichter Favorit gegen Paris

Für ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit liegt die Quote bei 4,10. Sollten sich die Münchener nach Verlängerung durchsetzen, winkt eine 10,00-Quote, ein Pariser Erfolg nach 120 Minuten bringt das 13,00-Fache des Einsatzes. Sollte Nationalspieler Serge Gnabry wie im Halbfinale gegen Lyon den ersten Treffer des Spiels erzielen, zahlt bwin das Sechsfache.

SID