Rechtsverteidiger Benjamin Pavard vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wird im Finale der Champions League wohl kein Comeback in der Startelf feiern. "Da habe ich noch nicht vollstes Vertrauen", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Endspiel gegen Paris St. Germain am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky, DAZN), dass Pavard "zu 100 Prozent dabei sein kann".

Im Spiel gegen Olympique Lyon wurde Pavard eingewechselt

Pavard hatte sich vor drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen und beim 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon mit einem Kurzeinsatz seine Rückkehr gefeiert. "Ich weiß, dass er uns guttut mit seiner Präsenz und Einstellung", sagte Flick über den französischen Weltmeister.

Auch bei Jerome Boateng müsse er das Abschlusstraining am Samstag abwarten. Der Innenverteidiger musste beim 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon in der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Genauso wie bei Pavard werde sich Flick nach dem Training "Gedanken machen" und mit seinem Team eine Entscheidung treffen.

In den beiden K.o.-Spielen in Lissabon spielte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, der 25-Jährige erwarte keine Veränderungen. "Ich gehe davon aus, dass es die Rechtsverteidiger-Position sein wird", sagte Kimmich am Samstag.

