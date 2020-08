Trainer Hansi Flick sieht die offensive Spielphilosophie des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München auch im Finale der Champions League als Rezept zum Erfolg. "Wir haben unsere Philosophie in den letzten zehn Monaten durchgesetzt, das war unsere Erfolgsgarantie und da werden wir nicht groß was ändern", sagte Flick vor dem Endspiel gegen Paris St. Germain am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky, DAZN).

Hansi Flick vertraut seiner offensiven Spielphilosophie

Es habe die Bayern in den vergangenen Monaten ausgezeichnet, "dass wir so hoch stehen" und den "Gegner hoch gepresst" haben, sagte Flick. Gegen PSG mit den schnellen Offensivkünstlern Neymar und Kylian Mbappe sei es wichtig, "dass wir Druck auf den Ball bekommen".

Flick erwartet im "Stadion des Lichts" von Lissabon ein "interessantes Spiel", das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel sei eine Top-Mannschaft mit "herausragenden Spielern", die fußballerisch eine "enorme Qualität" haben.

"Wir haben uns was vorgenommen und einen Plan", sagte Flick: "Ich hoffe, dass wir ihn auch so umsetzen. Man kann sich die Krone aufsetzen."

SID