Der deutsche Fußball-Trainer Thomas Tuchel von Paris St. Germain hat Finalgegner Bayern München vor dem Endspiel der Champions League Respekt gezollt. Der deutsche Rekordmeister habe "das höchste Niveau in Europa", auf seine Mannschaft warte "ein hartes Stück Arbeit", sagte Tuchel vor dem Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky, DAZN) in Lissabon.

Tuchel geht von einem harten Spiel aus

"Aber", sagte der PSG-Coach, "es sind 90 Minuten zu spielen und wir fühlen uns vorbereitet." Tuchel stellte sein Starensemble auch auf zwei Aufstellungsvarianten der Münchner ein, entweder mit Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger oder wie zuletzt mit Joshua Kimmich.

"Vorher habe ich geliebäugelt, dass vielleicht Pavard spielt", sagte Tuchel. Nach dem Abschlusstraining im "Stadion des Lichts", in dem die Bayern wie gewohnt mit Kimmich als Rechtsverteidiger trainierten, glaube er aber nicht mehr daran. Die letzte Einheit diene nicht dem Zweck, "uns zu verwirren", sagte Tuchel.

Außerdem lobte Tuchel bei den Münchnern die "extrem gute Mischung aus jungen Spielern einer neuen Generation, die im Klub ihren Stempel aufdrücken wollen" und die "erfahrenen Spieler, die den Champions-League-Sieg wiederholen wollen". Das sei eine "große, große Herausforderung", allerdings versicherte Tuchel: "Wir sind bereit."

