Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Auslosung der Gruppenphasen in der Champions League und der Europa League als Folge der Corona-Pandemie von Athen an ihren Sitz im schweizerischen Nyon verlegt. Die Termine am 1. (18.00 Uhr) und 2. Oktober (13.00 Uhr) behält die UEFA bei. Geehrt werden dabei auch die besten Spieler und der Trainer der vergangenen Saison. Klubvertreter sowie Medien sich nicht zugelassen.

Die Europapokal-Auslosung wird nach Nyon verlegt

"Trotz des weltweit anerkannt effektiven Umgangs der griechischen Behörden mit der COVID-19-Pandemie waren sich alle Parteien einig, dass die öffentliche Gesundheit weiterhin oberste Priorität haben muss und dass es derzeit nicht möglich wäre, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen in Athen zu organisieren, da dies gegen die Einschränkungen und Zwänge der öffentlichen Gesundheit bei Hallenveranstaltungen verstoßen würde", ließ die UEFA wissen.

SID