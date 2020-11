Vizemeister Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim FC Brügge am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) auf Mats Hummels verzichten. Der Abwehrchef hatte sich nach seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Der BVB muss gegen Brügge auf Mats Hummels verzichten

"Es wird nicht klappen", sagte Trainer Lucien Favre, der aber auf einen Einsatz von Hummels im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag hofft. Erling Haaland steht dagegen wieder zur Verfügung. Der Torjäger pausierte zuletzt aufgrund leichter Knieprobleme.

SID