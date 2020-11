Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat in der Halbzeit des Champions-League-Heimspiels gegen Paris St. Germain auf eine Standpauke für seine Spieler verzichtet. "Sie haben von mir in der Halbzeit die Ansage bekommen, dass sie Zutrauen haben können, dass wir aktuell die bessere Mannschaft sind", sagte der 33-Jährige nach dem wichtigen 2:1 (1:1) gegen den französischen Serienmeister: "Sie sollten eine Packung Mut draufpacken - das haben sie gemacht."

Leipzig drehte die Partie gegen PSG

Nagelsmann gab zwar zu, dass PSG zu Beginn viel Druck ausgeübt habe, "aber es war auch nicht so, dass wir Angst vor ihrem Pressing haben mussten". Spätestens nach einer halben Stunde habe sein Team das Kommando übernommen und deswegen gegen das Team von Trainer Thomas Tuchel verdient gewonnen, so Nagelsmann.

Durch den Sieg liegt der Druck im Rückspiel in drei Wochen klar beim Halbfinal-Gegner der Vorsaison. Auf Unentschieden will Leipzig in Paris aber nicht spielen, betonte Nagelsmann: "Wir werden auf Sieg getrimmt nach Paris fliegen."

SID