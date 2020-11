Titelverteidiger Bayern München ist bei Sportwettenanbieter bwin Top-Favorit auf den erneuten Triumph in der Champions League. Die Quote für den deutschen Fußball-Rekordmeister für einen Finalsieg am 29. Mai 2021 beläuft sich auf 3,75. Dahinter folgen Manchester City (5,50) und der englische Meister FC Liverpool (7,50). Borussia Dortmund wird mit einer Quote von 15,00 geführt.

Bayern Top-Favorit auf CL-Sieg

Die Münchner können am Dienstag als bereits feststehender Achtelfinalist mit einer Quote von 3,25 entspannt zu Atletico Madrid (Quote 2,05) reisen. Laut bwin folgt der BVB (Quote 1,60) den Bayern am vorletzten Gruppenspieltag mit einem Sieg gegen Lazio Rom (Quote 5,25) ins Achtelfinale.

Gute Chancen auf die K.o.-Runde besitzt auch Borussia Mönchengladbach. Ein Remis gegen Inter Mailand ist mit einer Quote von 3,70 notiert, ein Sieg mit dem 3,10-Fachen des Einsatzes.

RB Leipzig hat am Mittwoch in Istanbul (Quote 7,25) die besseren Karten (Quote 1,42). Für ein Weiterkommen benötigen die Leipziger allerdings die Schützenhilfe von Englands Rekordmeister Manchester United, der gegen Paris St. Germain (Quote 2,40) allerdings nicht als Favorit in Spiel geht(Quote 2,85).

SID